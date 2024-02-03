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İYİ Parti'de iki isim daha istifa etti: 'İstanbul İttifakı' vurgusu

İYİ Parti'de iki isim daha istifa etti: 'İstanbul İttifakı' vurgusu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Hür ve müstakil” ifadeleriyle tarif ettiği herkesten ayrı siyaset yapma kararının ardından partideki istifalar sürüyor.

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İYİ Parti lideri Akşener'in 81 ilde seçimlere hür ve müstakil girme kararının ardından partide yaprak dökümü devam ediyor. İYİ Parti’den istifa eden bağımsız İBB Meclis Üyesi İbrahim Özkan, sosyal medya hesabından video paylaşarak, iki ismin İstanbul İttifakından yana tavır koyarak istifa ettiğini duyurdu.

İYİ Parti’den istifa eden bağımsız İBB Meclis Üyesi İbrahim Özkan, Üsküdar Kurucu İlçe Başkanı Mehmet Keskin ve Belediye Meclis Üyesi Onur Çukurlu’nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından dile getirilen “İstanbul İttifakı”na destek için partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İbrahim Özkan, “İYİ Parti Üsküdar Meclis Üyesi Sn. Onur Çukurlu, Kurucu İlçe Başkanı Sn. Mehmet Keskin ve arkadaşlarıyla beraber İstanbul İttifakından yana tavır koyarak partiden istifa ettiler” ifadelerini kullandı.

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