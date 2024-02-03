BIST 8.666
DOLAR 30,49
EURO 32,95
ALTIN 1.996,20
HABER /  GÜNCEL

Cep telefonunu almak için içeri girdi, tiner kutusu patlayınca kendini dışarı attı

Cep telefonunu almak için içeri girdi, tiner kutusu patlayınca kendini dışarı attı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir işletmenin yemekhane ve dinlenme alanı olarak kullandığı barakada çıkan yangında baraka kullanılamaz hale geldi.

Abone ol

Odun sobasından çıktığı belirtilen yangın sırasında barakada kimsenin olmadığı, içerideki cep telefonunu almak için giren bir çalışanın yanmaktan son anda kurtulduğu bildirildi.

Manavgat-Alanya D-400 Karayolu üzeri Karaöz Mahallesi altı mevkiinde bulunan Tel Örgü ve Çit sektöründe faaliyet gösteren işyerinde çıkan yangın Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekiplerini alarma geçirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, işyerinin yemekhane ve personelin dinlenme alanı olarak kullandığı barakada çıkan yangını kısa sürede söndürürken, baraka tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede, barakada bulunan malzemelerin tamamen yandığı, odun sobasının parçalandığı gözlendi. Telefonunu almak için girdiği barakada yanmaktan son anda kurtulan işyeri çalışanı, içeriye girdiğinde tiner kutusunun patladığını ve alevlerin barakayı tamamen sardığını söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Melissa Vargas müjdesi Ali Koç duyurdu! Takıma dönüyor
Melissa Vargas müjdesi Ali Koç duyurdu! Takıma dönüyor
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile çarptı
Kırmızı ışıkta bekleyen iki otomobile çarptı
ETS Tur ile Erken Al, Az Öde!
ETS Tur ile Erken Al, Az Öde!
Ali Koç resmen açıkladı! Fenerbahçe Başkanlığı'nı bırakıyor! Haziran'da yeni başkanımız olacak
Ali Koç resmen açıkladı! Fenerbahçe Başkanlığı'nı bırakıyor! Haziran'da yeni başkanımız olacak
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç ağaca çarptı
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç ağaca çarptı
Mutfak tüpünden çıkan yangında apartman dairesi zarar gördü
Mutfak tüpünden çıkan yangında apartman dairesi zarar gördü
Fatih Erbakan açıkladı! AK Parti ile ittifak yapmayacağız. İstanbul ve Ankara'da kendi adayımızı göstereceğiz
Fatih Erbakan açıkladı! AK Parti ile ittifak yapmayacağız. İstanbul ve Ankara'da kendi adayımızı göstereceğiz
Kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan işçi, yaşam mücadelesini kaybetti
Kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan işçi, yaşam mücadelesini kaybetti
Üniversite yıllarında hobi olarak başladılar, kurdukları dernekle hayat kurtaracaklar
Üniversite yıllarında hobi olarak başladılar, kurdukları dernekle hayat kurtaracaklar
ABD’li banka JPMorgan’dan Hafize Gaye Erkan ve Fatih Karahan yorumu!
ABD’li banka JPMorgan’dan Hafize Gaye Erkan ve Fatih Karahan yorumu!
Kuzey Irak’tan acı haber! 1 askerimiz şehit oldu
Kuzey Irak’tan acı haber! 1 askerimiz şehit oldu