Ali Koç resmen açıkladı! Fenerbahçe Başkanlığı'nı bırakıyor! Haziran'da yeni başkanımız olacak

FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, Yüksek divan kurulu toplantısında Haziran ayında yapılacak olan seçimlerde yeniden aday olmayacağını açıkladı. Koç, "Allah'ın izniyle haziran ayında yeni bir başkanımız olacak" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Ali Koç, haziran ayındaki seçimde aday olmayacağını söyleyerek, "Allah'ın izniyle inşallah haziran ayında yeni bir başkan ve yönetim kurulu olacak. Bu kararımın Fenerbahçe'nin hayrına olduğuna inanın" dedi.

Çağlar Söyüncü transferinde...

Çağlar Söyüncü'nün transferinde milli oyuncunun fedakarlığına dikkat çeken Ali Koç, gündemle ilgili konuştu:"Çağlar Söyüncü'nün transfer sürecine değinmek istiyorum. Kendisiyle ve kulübüyle görüştüğümüzde aramızda kapatılması imkansız ekonomik fark vardı. Öyle bir noktaya geldi ki, masadan çekildik. Sonrasında futbolda daha evvel rastlamadığımız bir olayla karşılaştık."

Milyon Eurodan vazgeçip geldi

Başkan Koç, Çağlar'ın, sadece 4 ay Fenerbahçe'de oynayabilmek için, Atletico'dan alacağı olan imza parasının büyük bölümünden fedakarlık ettiğini söyledi ve "Kendisine sormadığım için rakamları telaffuz etmiyorum ama milyon Euro seviyesinde bir bedelden vazgeçti. Ve bu transfer böyle gerçekleşti. Bu ekonomik fedakarlık için kendisine teşekkür etmek istiyorum" dedi.

"TFF, ligin kaderini etkiliyor"

Olağanüstü olayların yaşandığı zamanlardan geçildiğini belirten Ali Koç, son dönemde tartışılan saha içi ve dışı kararları da yorumladı: "Bu kadar kısa sürede bu kadar çok olağanüstü olayların yaşandığı ülkemizde, futbol hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor. Futbol takımımızın inancı, ruhu, doğru kadro mühendisliği, yatırımlar, emin adımlarla ilerliyoruz dedim. Ama kadro mühendisliğindeki başarı, camianın kenetlenmesi, şampiyonluk mücadelesi için ülkemizde yeterli olmuyor. TFF'nin, kurullarının, hakemlerinin saha içi ve saha dışında aldıkları kararlar, yarışın kaderini etkilemektedir."

"Kurallar renklere göre farklı mı işliyor?"

Koç, hakem performansları konusunda da: "Saha içinde tartışmalar her hafta devam etmektedir. Standartsız hakem performansları norm haline gelmiştir. Futbolda kurallar renkler üzerinde farklı mı uygulanıyor sorusunu sorma mecburiyetinde kalıyoruz. Her puanın, her golün, her kararın kritik öneme sahip olduğu dönemeçte, sorumlu olanlar bu durumu nasıl düzeltecekler merakla bekliyoruz." açıklamalarında bulundu.

"Canımıza kast edildi"

"Fenerbahçe'nin maddi manevi hasar yediği ortamda kim bize yardım eli uzattı? Kim bunun hesabının sorulması için vesile oldu? Kim olabilir? Olursa, devlet olur. Yeri geldiği zaman Fenerbahçe'nin mücadelesini takdire şayan sözlerle ifade etmek iyi güzel de, bu camianın uğradığı maddi, manevi zararlar ne olacak? Fenerbahçe şampiyonluğa giderken, yine İsmail hoca döneminde takım otobüsümüz kurşunlandı. Canımıza kast edildi."

"Galatasaray'ın yerinde olsam"

"Son 6 sezondur muhtelif konularda pek çok kez tanık olduğumuz gibi, Süper Kupa mevzusunda da Fenerbahçe'ye ve özellikle şahsıma organize, sistematik, planlı şekilde saldırılar oldu. Olmaya da devam ediyor. Vallahi ben Galatasaray Kulübü olsam, "beni niye unuttunuz" derdim. "Ben de bu kararın alınmasındaki ana faktörlerdenim" derdim. Sporla ilgisi olmayan, genelde siyasetle meşgul olan bazı yapılar, troller devreye sokularak şizofrence senaryolarla kulübümüz ve şahsım hedef gösterildi. Şunu net şekilde söyleyebilirim ki, bu yapılan saldırılar, daha evvel ki saldırılarda olduğu gibi birilerinin düğmeye basmasıyla gerçekleşmektedir. Kendiliğinden olan konular değildir."

"Tartışmalı Süper Kupa süreci araştırılmalı"

"Dönelim Arabistan konusuna. Süper Kupa finaliyle ilgili TFF ve TFF'den aldığı bilgilerle Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin yaptığı açıklamalar ile bizim yaptığımız açıklamalar siyahla beyaz kadar birbirinden farklı. Ya biz ya da TFF gerçekleri tam olarak yansıtmıyor. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, devletimizin bu süreçte yaşananları etraflıca soruşturmasını talep ve rica ediyoruz."