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Melissa Vargas müjdesi Ali Koç duyurdu! Takıma dönüyor

Melissa Vargas müjdesi Ali Koç duyurdu! Takıma dönüyor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Melissa Vargas'ın takıma geri döneceğini açıkladı. Lisans işlemlerinin tamamlandığını belirten Koç, "Kendisi hala sakat, yeni yeni oynamaya başladı. İnşallah mart ve nisan aylarında bize katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Koç'tan taraftarı sevindirecek bir haber geldi.

Ali Koç, Çin ekibi Tianjin Bohai Bank'ta oynanayan Melissa Vargas'ın Fenerbahçe'ye geri döneceğini açıkladı.

Melissa Vargas'ın lisans işlemlerini tamamladıklarını söyleyen Ali Koç, yıldız voleybolcunun geri döneceğini şu sözlerle duyurdu:

"Voleybol Federasyonu ve yöneticilerimizin çalışmaları, Vargas'ın menajerlik şirketinin biraz itmesiyle birlikte Melisa Vargas'ın takıma döneceğini açıklıyorum. Lisans işlemleri tamamlandı. Kendisi hala sakat, yeni yeni oynamaya başladı. İnşallah mart ve nisan aylarında bize katkı sağlayacak. Bu transferin maliyeti oldu. Bize destek veren sponsorlarımıza teşekkür ediyorum."

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