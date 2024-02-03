AK Parti'nin Trabzon, Kocaeli ve Tekirdağ adayları açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mesaj

AK Parti'nin Kocaeli, Trabzon ve Tekirdağ belediye başkan adayları resmen açıklandı. Trabzon'daki aday tanıtım toplantısına telefon bağlantısı ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnanıyorum ki 31 Mart gecesi Trabzon çok daha farklı bir şahlanış ile yoluna devam edecektir. Bunun için gerek ana kademe gerek kadın kolları gerek gençlik kollarının kalan 53 günde çok çok iyi çalışacağından eminim. Buna hazır mıyız? Öyleyse durmak yok yola devam" dedi.

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Trabzon’da Cumhur İttifakı Aday Tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu’nda düzenlenen tanıtım toplantısına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Trabzon Milletvekilleri, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, MHP Trabzon İl Başkanı Ömer Ayar ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Erdoğan: Trabzon çok daha farklı bir şahlanışla yoluna devam edecek

Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz'ın telefonundan katılan Erdoğan, "Sevgili hemşehrilerim, İstanbul'dan sizlere en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Trabzon aday tanıtım toplantısının çok çok güçlü geçtiğinin haberlerini aldım ve inanıyorum ki 31 Mart gecesi Trabzon çok daha farklı bir şahlanışla yoluna devam edecektir." dedi.

Erdoğan, "Bunun için gerek ana kademe, gerek kadın kolları, gerek gençlik kollarının şu kalan 53 günde çok çok iyi çalışacağından eminim. Buna hazır mıyız? Öyleyse durmak yok, yola devam." ifadesini kullandı.

AK Parti Trabzon İlçe Belediye Başkan adayları şu isimlerden oluştu:

“Ortahisar: Ergin Aydın, Vakfıkebir: Muhammet Balta, Tonya: Osman Beşel, Akçaabat: Osman Nuri Ekim, Araklı: Hüseyin Avni Çebi, Arsin: İbrahim Küçük, Çaykara: Hanefi Tok, Dernekpazarı: Mehmet Aşık, Düzköy: Selim Çelenk, Hayrat: Mehmet Nuhoğlu, Köprübaşı: Ali Aydın, Maçka: Koray Koçhan, Of: Salim Salih Sarıalioğlu, Sürmene: Hüseyin Azizoğlu, Yomra: Abdulkadir Özdemir. Şalpazarı: Refik Kurukız (MHP), Çarşıbaşı: Ahmet Keleş (MHP) ve Beşikdüzü: Barış Öztürk (MHP)”.

AK Parti'nin Kocaeli ve Tekirdağ adayları da belli oldu

30 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin Kocaeli adayları belli oldu. AK Parti, Kocaeli'nin 12 ilçe belediye başkan adayını düzenlenen programla tanıttı.

AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın olurken, Başiskele Belediye Başkan Adayı Mehmet Yasin Özlü, Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, Dilovası Belediye Başkan Adayı Ramazan Ömeroğlu, Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, İzmit Belediye Balkan Adayı Muharrem Tutuş, Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, Kartepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kocaman, Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt oldu.

Cumhur İttifakı'nın Tekirdağ ilçe belediye başkan adayları ise Çorlu Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda tanıtıldı.

Toplantıda, Süleymanpaşa Belediye Başkan adayı Gökhan Saygı, Kapaklı Belediye Başkan adayı Mustafa Çetin, Ergene Belediye Başkan adayı Müge Yıldız Topak, Çerkezköy Belediye Başkan adayı Abdullah Öge, Malkara Belediye Başkan adayı Gediz Coşkun, Şarköy Belediye Başkan adayı Görkem Gökkaya, Hayrabolu Belediye Başkan adayı Osman İnan, Marmaraereğlisi Belediye Başkan adayı Hikmet Ata, Çorlu Belediye Başkan adayı Hakan Sunal ile MHP adayının desteklendiği ilçelerden Muratlı Belediye Başkan adayı İmdat Altıntaş ve Saray Belediye Başkan adayı Mümin Buluş tanıtıldı.