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Trafik kazasında hayatını kaybeden genç avukatın adı hatıra ormanında yaşayacak

Trafik kazasında hayatını kaybeden genç avukatın adı hatıra ormanında yaşayacak

Balıkesir’de geçen yıl geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Avukat Utku Hadımoğlu'nun ismi Çanakkale’de ailesi tarafından oluşturulan hatıra ormanın da yaşayacak.

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde geçen yıl meydana gelen trafik kazasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Müdürlerinden Ömer Hadımoğlu’nun 28 yaşındaki oğlu Avukat Utku Hadımoğlu hayatını kaybetmişti.

Çanakkale Barosu bünyesinde 2020 yılında avukatlık stajını tamamlayarak, avukatlık mesleğine başlayan Utku Hadımoğlu, mesleğe 2 yıl 5 ay 19 gün hizmette bulunmuştu. Trafik kazasında hayatını kaybeden Avukat Utku Hadımoğlu'nun ismi ailesi tarafından oluşturulan hatıra ormanında yaşayacak. Hatıra ormanı için Yağcıköy/Ulupınar arasındaki mevki de ağaç dikimi yapıldı. Etkinliğe, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Eroğlu, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, Çanakkale İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, ailesi, sevenleri ve yakınları katıldı.

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