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Kuzey Irak'ta şehit olan Kadir Dingil'in evine Türk bayrakları asıldı

Kuzey Irak'ta şehit olan Kadir Dingil'in evine Türk bayrakları asıldı

Osmaniye'de, Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde gerçekleşen bir taciz atışı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in memleketi olan şehir, yürek burkan bir hüzünle sarsıldı. Ailesine acı haber verildiği an, şehit Dingil'in babaevine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

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Osmaniye'nin Çona köyündeki baba evine giden askeri yetkililer, şehidin babası Mehmet ve annesi Nadiye Dingil'e şehadet haberini ulaştırdı.

Baba evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in cenazesinin yarın düzenlenecek töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Şehidin ailesi, yakınları ve köy sakinleri, taziye için şehidin baba evine akın etti. Bu zorlu süreçte bir araya gelen insanlar, birbirlerine destek olma çabasıyla şehidin ailesine güç vermeye çalışıyor.

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