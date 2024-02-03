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Eşi tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Hacer Turhan toprağa verildi

Eşi tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Hacer Turhan toprağa verildi

Artvin’in Arhavi ilçesinde yaşayan ve boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen Hacer Turhan, toprağa verildi. İlçeyi yasa boğan ölüm sonrası iki çocuk annesi genç kadının cenaze namazına katılanlar, kadın cinayetlerinin sone ermesini istedi.

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Dün yaşayan olayda boşanma aşamasında oldukları öğrenilen Hacer ve Ender Turhan çifti, konuşmak üzere dışarıda buluştu. Burada, çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ender Turhan, yanındaki tabancayı çekip, eşi Hacer Turhan'ı vurduktan sonra, silahın namlusunu bu kez kendi başına dayayıp tetiği çekti. Hacer Turhan olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan koca Ender Turhan'ın yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.
12 yıllık kocası tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Hacer Turhan, ikindi namazını müteakip ilçede kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
Cenazeye katılan Sezai Çakmak, ”Maalesef memleketimizde alışık olmadığımız kadın cinayetiyle karşılaştık. Umarım bir daha yaşanmaz ne memleketimizde ne ülkemizde” dedi.

Duygu Selin Karabiber ise “Çok üzücü bir olay yaşadık. Günümüzde toplumumuzda maalesef kadın cinayetlerinde artış yaşanıyor. Biz kadınlar için bu çok vahim bir durum. Şuan işin ne tarafından bakarsak bakalım bir can gitti. 2 çocuk annesiz kaldı, yakınları Hacer kardeşlerini toprağa gömdüler” ifadelerine yer verdi.

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