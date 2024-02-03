İmamoğlu "Bu önemli" diyerek açıkladı! AK Partili Başkana uzun uzun teşekkür etti!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Piyalepaşa Meydanı ve Zemin Altı Otoparkı açılış töreninde dikkat çeken anlar yaşandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu törene katılan AK Partili Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'a teşekkür etti. "Bu fotoğraf önemli" diyen İmamoğlu, "Karşılıklı nezaket toplumun arzu ettiği şeydir zaten" ifadelerini kullandı

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Yerel seçimin yaklaşmasıyla zaman zaman tansiyon artsa da bugün İstanbul'dan gelen görüntüler gergin olan siyasi iklimin biraz da olsa yumuşadığını gösterdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu davet ettikleri AK Partili Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın törene gelmesinden dolayı teşekkür etti.

Seçimlerde gönlünde geçenin kendi adaylarının kazanması olduğunu vurguluyan İmamoğlu, "İnan başkan projeleriyle yarışını ortaya koyacak. Haydar Ali Bey de kendi hizmetleriyle yarışını ortaya koyacak. Takdir milletin. Bu kadar basit." dedi.

Açılış töreninde konuşan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı;

Bu fotoğraf şundan önemli belediye başkanlığı dediğimiz makam size ait. Milletimize ait. Burada ben de değerli belediye başkanı arkadaşım da vatandaşa ait mevkiyi emanet olarak alıyoruz. En iyi şekilde görevi yerine getirme gayreti içinde oluyoruz. Bakın Avcılar Belediye Başkanımız, Sarıyer Belediye Başkanımız da bizimle.

Mühim olan şu demokrasideki şu görüntüyü verebilmemiz. Bunun iki şartı var. Bir buradaki töreni biz yaparken görevimiz olan davet etme sorumluluğunu yerine getirmiş olmak.

Biz davet ettik kendisini. Kendisi gelmese bir anlamı olmazdı. Güzel olan şey kendinin de bu davete icabet etmesidir. Karşılıklı bu nezaket toplumun arzu ettiği şeydir. Benim gönlümden geçen İnan başkanın kazanması.

İnan başkan projeleriyle yarışını ortaya koyacak. Haydar Ali Bey de kendi hizmetleriyle yarışını ortaya koyacak.

Takdir milletin. Bu kadar basit.