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Park halindeki otomobil alev aldı

Park halindeki otomobil alev aldı

Bolu’da Borazanlar Mahallesi’nde park halindeki Fiat Tempra marka araç alev aldı.

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Olay, Borazanlar Mahallesi’nde Efes Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki Sebile Ç.’ye ait 14 FB 306 plakalı Fiat Tempra marka otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Otomobilin alev aldığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan otomobile müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.

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