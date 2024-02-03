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Yurdun dört bir yanında kar, Antalya’da yaz

Yurdun dört bir yanında kar, Antalya’da yaz

Yurdun dört bir yanından kar manzaraları gelirken, hava sıcaklığının 18 derece, nem oranı yüzde 75’e kadar yükseldiği Antalya’daki vatandaşlar hafta sonu güneşli havayı görünce sahillere akın etti. Kentin dünyaca ünlü sahiline gelen yerli, yabancı tüm kent sakinleri denize girdi, bol bol güneşlendi.

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Dört mevsimi bir arada yaşatan turizmin başkenti Antalya’da bu yıl neredeyse kış yaşanmadı. Şubat ayının ilk haftası olmasına rağmen kentte hava sıcaklığı öğle saatlerinde 18 derece, nem oranıysa yüzde 75’lere kadar çıktı. Hafta sonu güneşli ve güzel havayı gören kent sakinleri ile turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne akın etti. Cadde ve sokaklarda insan ve araç yoğunluğu oluşurken, sahillerdeki görüntü de yaz aylarını aratmadı. Sahilde piknik yapanların yanı sıra vatandaşlar ve turistler denize girdi, bol bol güneşlendi, bazıları da balık tutmayı tercih etti. Kentte Pazar günü de havanın 17 ila 18 derece olması bekleniyor.

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