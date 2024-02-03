Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Deprem konutları teslim ediliyor (CANLI YAYIN)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Kahramanmaraş merkezli depremde kaybettiğimiz canların acısı, yüreklerimizi yakmayı sürdürmektedir. Depremde kaybettiğimiz 53 binin üzerindeki vatandaşımızın her birine Allah’tan rahmet diliyorum. Asrın felaketinde yaralanan 107 binin üzerinde vatandaşımıza da geçmiş olsun dileklerimi tekrarlamak istiyorum.

"14 milyon vatandaşımız doğrudan etkilendi"

14 milyon vatandaşımız afetten doğrudan etkilendi. Depremde yıkılan 39 bine yakın binanın, 26 bininde arama-kurtarma faaliyeti yürütülmesi gerekmiştir. Ayrıca 200 binden fazla ağır hasarlı bina ile karşılaşılmıştır. Deprem bölgesine 1 milyon çadır gönderilmiş, 215 binin üzernide konteyner kullanılmış, 349 bin haneye kira yardımı yapılmıştır.

"Türkiye tek yürek oldu"

Büyük acılar aynı zamanda milletlerin birliğinin, kardeşliğinin sınandığı dönüm noktalarıdır. Milletimiz bu acı ve tarihi sınamayı başarıyla vermiştir. Asrın felaketini, asrın dayanışmasına dönüştürerek o zor günlerin geride kalmasını temin ettik. Devletimiz tüm imkanlarıyla anında harekete geçerken, Türkiye tek yürek olmuş; milletimiz depremzede kardeşlerinin yanına koşmuştur.

"Felaket, devlet-millet dayanışmasının üst düzeyde olduğunu gösterdi"

Bu afet bize, verdiği pek çok dersin yanı sıra; ülkemizde devlet-millet dayanışmasının aksi yöndeki tüm gayretlere rağmen en üst düzeyde olduğunu göstermiştir. Sayısız insanımız ya kendi iradesiyle bizzat gelerek ya da çeşitli yollarla destek sağlayarak depremzede vatandaşlarımızın acısını paylaşmıştır.

"Karşılaştığımız tabloyu asla unutmayacağız"

Hatay can kaybı ve yıkılan bina sayısı bakımından depremden en büyük zararı gören şehrimizdir. Depremden sonraki ikinci gün Hatay’a geldiğimizde karşılaştığımız tabloyu asla unutmayacağız. İnsanlık tarihinin en kadim yerleşim yerleri arasında bulunan Hatay’ın yaşadığı yıkım, gerçekten çok büyüktü. Depremin ardından önceliğimizi arama-kurtarma faaliyetlerine, kış şartlarının daha da elzem haline geldiği acil ihtiyaçların karşılanmasına verdik."