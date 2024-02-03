JPMorgan, TCMB'deki değişimi olumlu değerlendirdi

Merkez Bankası'nın başkanının değişimine piyasanın tepkileri merak edilirken, ABD'li finans devi JPMorgan değişimi olumlu bulduklarını değerlendiren bir not yayınladı. Kuruma göre, Karahan'ın göreve gelmesiyle birlikte para politikası ve mali politikalar arasındaki koordinasyon artacak.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başkanı Hafize Gaye Erkan, hakkında yapılan karalama kampanyaları nedeni ise kişisel bir karar alarak görevinden istifa etti.

Erkan'dan boşalan Merkez Bankası başkanlığı görevine ise Başkan Yardımcısı Fatih Karahan atandı.

Bu istifa ve atamayla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmek Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ayrı ayrı destek mesajı yayınladı.



Merkez Bankası'nın önümüzdeki hafta düzenleyeceği yılın ilk enflasyon toplantısına da yeni başkan Karahan katılım gösterecek.

Yurt içinde bu gelişmeler yaşanırken uluslararsı derecelendirme kurumlarının yaşanan değişime bakış açısı merak ediliyordu.

Değişime ilk yorum JPMorgan'dan geldi

İlk tepki ABD yatırım bankası JPMorgan'dan olumlu yönde geldi.

JPMorgan'ın yorumu aynı zamanda Merkez Bankası'nın New York'taki Yatırımcı Günleri toplantısına ev sahipliği yapan kurum olması açısından önem taşıyor.

JPMorgan TCMB'deki değişimi olumlu buldu

JPMorgan analistleri Hafize Gaye Erkan yerine TCMB Başkanlığına Fatih Karahan'ın atanmasıyla ilgili olarak yayınladığı bilgi notunda şu ifadeleri kullandı:

Ani liderlik değişimleri yatırımcılarda rahatsızlık yaratır. Ancak biz yeni TCMB Başkanını dezenflasyon ve TL için olumlu buluyoruz. Yeni oluşacak Para Politikası Kurulu'nun (PPK) daha 'şahin' olmasını bekliyoruz.

"PPK kararları muhtemelen dezenflasyon odaklı alınacak"

PPK üyeleri Elif Haykır Hobikoğlu ve Fatma Özkul'un duruşu bilinmese de yeni başkan ve iki 'şahin' yardımcısı PPK kararlarının muhtemelen dezenflasyon odaklı alınmasını sağlayacaktır. Şu an itibarıyla son PPK metnindeki 'güvercin' duruşun tersine çevrilme ihtimali bulunuyor.

"Fatih Karahan'ın Enflasyon Raporu sunumunda ileriye yönelik daha 'şahin' bir yönlendirmede bulunmasını bekliyoruz"

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın gelecek perşembe gerçekleştirilecek Enflasyon Raporu sunumunda ileriye yönelik daha 'şahin' bir yönlendirmede bulunmasını bekliyoruz..

"Faiz oranları daha uzun süre yüksek kalmaya devam edecek"

JPMorgan analistleri ise TCMB'de yaşanan değişimin ardından faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalmasını beklediklerini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

Para politikasının enflasyon görünümüne karşı daha hassas olması olası. Şu anda TCMB'nin faiz artırımına gitmesini faiz indirimine gitmesinden daha yüksek bir olasılık olarak görüyoruz. Ancak yukarı yönlü riskler sebebiyle şu anda bir faiz artırımına gidilmesini beklemiyoruz.

"Para politikası ve mali politikalar arasındaki koordinasyon artacak"

JPMorgan analistleri Fatih Karahan'ın başkanlığa atanmasının, para politikası ve mali politikalar arasındaki koordinasyonu artıracağını öngörüyor.

Hazırlanan raporda bu konuda da şu görüşler aktarılıyor:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Karahan'ın atamasının kendi desteğiyle yapıldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yeni TCMB Başkanına desteğini açıkladı. Bizce 2024'ün ikinci yarısında dezenflasyonun görülmesi için para politikası ve mali politikalar arasındaki koordinasyon önemli bir rol oynayacaktır.