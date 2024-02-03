Hatay'da 2 hastane açıldı! Erdoğan: Asrın birlikteliği ile şehirleri ayağa kaldıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "85 milyon asrın birlikteliğini sergileyerek şehirlerimizi en kısa sürede ayağa kaldırmanın yolunu arayacağız. Buradan şu samimi çağrıyı yapmak isterim. Muhalefeti deprem üzerinden polemik yapmak yerine vicdanlı ve sorumlu davranmaya davet ediyorum" açıklamasını yaptı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da iki hastane için açılış töreni gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Biz millet olarak tarihi boyunca nice badirelere göğüs gerdik. İnşallah bu meşakkatli döneminden üstesinden geleceğiz. Hastanemiz 126 yoğun bakım, 68 acil yatak olmak üzere 550 yatak kapasitesine sahiptir. Hastanemizde 12 ameliyathane, 2 anjiyo cihazı, 13 röntgen cihazı bulunuyor. Hastanemizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

Mühendisinden işçisine tüm kardeşlerimi gönülden tebrik ediyorum. Hizmet alacak vatandaşlarımıza Allah'tan acil şifalar niyaz ediyorum.

Hükümet olarak Hatay ve diğer afetzede illerimizdeki çalışmalara kulp takmak için pusuda bekleyen kötücül bir zihniyete karşı da mücadele ediyoruz. Eline geçirdiği her fırsatı eleştirmek için kullananları milletimiz çok iyi tanımaktadır.

Sırf oy tercihlerinden dolayı hakaretlere uğrayan depremzede kardeşlerimizin yürek acısının akşamdan sabaha kapanmayacağı açıktır. Asrın felaketini yaşamış bir millet olarak böyle konuları konuşmamamız gerektiğine inanıyorum.

Belediyenin yetişmediği yerde merkezi hükümet devreye girecek, 85 milyon asrın birlikteliğini sergileyerek şehirlerimizi en kısa sürede ayağa kaldırmanın yolunu arayacağız. Buradan şu samimi çağrıyı yapmak isterim. Muhalefeti deprem üzerinden polemik yapmak yerine vicdanlı ve sorumlu davranmaya davet ediyorum.