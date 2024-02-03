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HABER /  POLİTİKA

DEM Parti'den İstanbul, Ankara ve İzmir kararı!

DEM Parti'den İstanbul, Ankara ve İzmir kararı!

DEM Parti İstanbul, Ankara ve İzmir de dahil olmak üzere büyükşehirlerde aday çıkarma kararı aldı.

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) MYK'si yerel seçim için aday belirlemek üzere toplandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için toplantıda aday çıkarma kararı alındı. Ancak partinin henüz hangi ismi aday göstereceği belli değil. 

Cezaevindeki HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş DEM Parti'nin İstanbul adaylığı için konuşuluyordu. 

MYK sonrası hemen açıklaması yapılması ise beklenmiyor. Açıklamanın Pazartesi günü yapılacağı konuşuluyor.

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