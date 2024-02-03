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Sacha Boey forma giydi, Bayern Münih evinde kazandı

Sacha Boey forma giydi, Bayern Münih evinde kazandı

Bayern Münih, Bundesliga'nın 20. haftasında evinde Borussia Mönchengladbach 3-1'lik skorla yendi. Galatasaray'dan Alman devine 30+5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Sacha Boey ise oyuna 62. dakikada dahil oldu.

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Almanya Bundesliga'nın 20. hafta mücadelsinde Bayern Münih ile Borussia Mönchengladbach karşı karşıya geldi.

Allianz Arena'da oynanan müsabakada ev sahibi Bayern Münih, 1-0 geriye düşmesine rağmen rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.

Bayern geriden gelerek kazandı

Bayern'e galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Aleksandar Pavlovic, 70. dakikada Harry Kane ve 86. dakikada Matthijs de Ligt kaydetti.

Mönchengladbch'ın tek golünü ise 35. dakikada Nico Elvedi kaydetti.

Boey, forma giydi

Bayern Münih'in Galatasaray'dan 30+5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği savunma oyuncusu Sacha Boey, maçın 62. dakikasında Faslı futbolcu Noussair Mazraoui’nin yerine oyuna dahil oldu.

Bayern Münih, liderle karşılaşacak

Öte yandan Bayern Münih'in tecrübeli oyuncusu Thomas Müller, bu maçla birlikte kulüp tarihinde 500 galibiyete ulaşan ilk futbolcu oldu.

Bu sonuçla birlikte Bayern 50 puana yükselirken, Mönchengladbach 21 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Bayern deplasmanda Leverkusen'e konuk olurken, Mönchengladbach evinde Darmstadt'ı ağırlayacak.

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