MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyeti ile görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyet ile Doha'da bir araya geldi. Görüşmede, esir takası ve Gazze'deki gelişmeler ele alındı.

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Türkiye, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü katliamın son bulması için diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Doha'da temaslarda bulundu.

Hamas heyeti le görüştü

Kalın burada Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Gazze'deki son durum ve esir takası görüşüldü

Toplantıda esir takası, Gazze'deki gelişmeler, ateşkesin sağlanması ve kuşatmanın sona erdirilmesinin yolları üzerine görüşüldü.

Ayrıca Filistin halkına insani ihtiyaçlarının ulaştırılması konusunda neler yapılabileceğinin üzerinde duruldu.

Bağımsız Filistin'e vurgu yapıldı

Toplantıda başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının bölgede istikrarın temeli olduğu vurgulandı.