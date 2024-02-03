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Irak, ülkedeki saldırıları nedeniyle ABD'ye nota verecek

Irak, ülkedeki saldırıları nedeniyle ABD'ye nota verecek

Irak, ülkedeki saldırıları nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'ne nota vereceğini duyurdu.

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTOM), üslerine yönelik saldırılara karşılık, Irak ve Suriye'de, İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait hedeflere yönelik hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

CENTCOM tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye ve Irak'ta İran devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ile bağlı milis gruplara ait en az 85 hedefin hava saldırısıyla vurulduğu belirtilmişti.

Kule 22 adlı üsse saldırı

ABD'ye ait Kule 22 adlı üsse daha önce düzenlenen saldırıda 3 Amerikan askeri ölmüş, 40'tan fazla asker de yaralanmıştı.

Irak Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi ise saldırıların ardından "Amerikan yönetimi, Kaim Akkaşat (Enbar) bölgesindeki güvenlik güçlerimize saldırı düzenledi. Bu düşmanca saldırı aralarında sivillerin de bulunduğu 16 kişinin şehit olmasına ve 25 kişinin de yaralanmasına neden oldu." açıklamasında bulunmuştu.

Saldırının bölgedeki yerleşim yerleri ve kamu mallarında maddi hasara neden olduğunu aktaran Avvadi, ABD'nin söz konusu saldırıyla ilgili Irak hükümetine bilgi verdiği iddialarının ise "asılsız" olduğunu ifade etmişti.

ABD'ye nota verilecek

Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Irak'taki askeri ve sivil mevzilere saldırılarından dolayı, bu ülkenin büyükelçisinin de Bağdat'ta olmaması nedeniyle, maslahatgüzarının bakanlığa çağrılarak kendisine nota verileceği bildirildi.

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