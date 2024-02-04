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HABER /  DÜNYA

Hizbullah 24 saatte İsrail mevzilerine 7 saldırı düzenledi

Hizbullah 24 saatte İsrail mevzilerine 7 saldırı düzenledi

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, son 24 saatte İsrail'e ait sınırda yer alan askeri mevzilere 7 saldırı düzenlendiğini duyurdu.

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Hizbullah'tan İsrail’e yönelik saldırılar hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, Hirbe Maar askeri üssü, Ramsa, Smaka askeri mevzisi, Even Menahem ile Yiron yerleşim birimleri ve Tel Kubra’ya füzeler ve uygun silahlarla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Smaka mevzisinin de iki kez hedef alındığı kaydedildi.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana yaşanan çatışmalarda 176 Hizbullah mensubu, 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

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