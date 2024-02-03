İsmail Kartal: Böyle gidecek gibi görünüyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Sonuna kadar bu böyle gidecek gibi görünüyor. Az hata yapan mutlu sona ulaşacak." dedi.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Zor bir deplasman"

"Maça iyi başladık. Baskılı başladık. Gole kadar 2-3 tane net pozisyonumuz vardı. Bunları değerlendiremedik. 1-0 başladık ikinci yarıya, içeride ikiyi, üçü atmak için plan yaptık. Sergen Hoca da hamle yaparak oyunu dengeledi. Kompakt kalarak ikinci golü bulduk ve maçı kazandık. Zor bir deplasman, Antalyaspor iyi bir takım. Kazandığımız için mutluyum."

"Çağlar güzel bir performans sergiledi"

"Çağlar ilk maçı olmasına rağmen güzel bir performans sergiledi. Rakip çift santrfora dönünce biz de 3 stoperle oynadık son bölümde. 2. golü de attıktan sonra maç orada bitti zaten."

"Sonuna kadar bu böyle gidecek gibi görünüyor"

"1 gün önce mi 1 gün sonra mı oynamak, bu tartışılır. Yorum yapmak doğru değil. 1 gün önce oynamanın avantajı da var, dezavantajı da var. Bununla ilgili bir şey söylemek genel anlamda doğru değil. Psikolojik olarak bakınca ligin sonuna doğru rakibimiz de biz de kazanıyoruz. Sonuna kadar bu böyle gidecek gibi görünüyor. Az hata yapan mutlu sona ulaşacak."

"Bazı şeylerin değişeceğini düşünüyorum"

"Sezon sonu ben bazı şeylerin tekrar gözden geçirilerek değişeceğini düşünüyorum."