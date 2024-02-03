Sergen Yalçın: Skor istediğimiz gibi olmadığı için üzgünüz

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe maçının ardından "Skor istediğimiz gibi olmadığı için üzgünüz. Çok güçlü bir takım. Kolay değil bu maçları oynamak. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum" dedi.

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Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Antalya Stadı'ndaki zorlu mücadeleyi Fenerbahçe, Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi'nin golleriyle 2-0'lık skorla kazandı.

Ev sahibi Antalyaspor'un ise evindeki sekiz maçlık yenilmezlik serisi bu maçla son buldu.

Sergen Yalçın, Akdeniz ekibinin başındaki ilk mağlubiyetini Fenerbahçe karşısında aldı.

Müsabakanın ardından Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

"Skor istediğimiz gibi olmadığı için üzgünüz"

Sergen Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

Öncelikle kaybetmek üzücü. Bu kadar kalabalık bir seyirci önünde kazanmak isterdik, en azından puan almak isterdik. Çok dengeli bir oyun oldu ama Cengiz'in bireysel yetenekle attığı bir gol, onun neticesinde ilk yarıda pozisyonlarımız var. Bayağı zorladık. 70-75'ten sonra risk aldık, pozisyon da bulduk ama olmadı. Bizim için tatmin edici bir mücadeleydi. Skor istediğimiz gibi olmadığı için üzgünüz. Çok güçlü bir takım. Kolay değil bu maçları oynamak. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum.

"Çok fazla kadro derinliğimiz yok"

Girdikleri pozisyonları neden değerlendiremedikleri sorulan Yalçın, şu sözleri sarf etti:

Biraz şans, biraz oyuncuların becerisiyle ilgili pozisyonların kaçması. Çok fazla kadro derinliğimiz yok. 2 tane kanat oyuncumuz var. Orada çok hamle şansımız yok. İki santrfora döndük. Takım olarak oyuncuların performansından memnunum İnşallah Antalyaspor'un kendi hedefleri doğrultusunda yolumuza devam ederiz.

"Güçlü bir takıma karşı oynanabilecek en iyi oyunlardan birisini oynadık"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, şunları dedi:

Bizim beklediğimiz gibi bir oyun oldu. Çok dengeli bir oyun oldu. Rakibin önemli oyuncularına karşı önlem almıştık. Bu konuda çocuklar başarılı oldular. Oyunun başında pozisyonlarımız var, gol bulabilirdik. Oyunu rakibe vermedik. Oyunun tamamında karşı bir oyun ortaya koymaya çalıştık. Başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Oyuncularımın mücadelesinden istek ve arzusundan memnunum. Skor haricinde böyle güçlü bir takıma karşı oynanabilecek en iyi oyunlardan birisini oynadık. Cengiz’in bireysel becerisi ile attığı gol rakibe avantaj getirdi. İkinci yarıda bu avantajı kullandılar. Son 25 dakika baskı yaptık, skoru eşitleyebilirdik. Bugün itibarıyla skor istediğimiz gibi olmadı. Oyuncularımın performansından, oyundan, istek ve arzudan memnunum. Skor istediğimiz gibi değildi. Fenerbahçe’ye başarılar diliyorum.