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Hamas'tan son dakika ateşkes açıklaması! Resmen duyurdular

Hamas'tan son dakika ateşkes açıklaması! Resmen duyurdular

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, İsrail ile Gazze Şeridi’ne yönelik esir takası ve tam ateşkes konusunda henüz nihai bir anlaşmanın söz konusu olmadığını bildirdi.

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İsrail'in, Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırıları hız kesmeden sürerken Hamas'tan yeni bir ateşkes açıklaması geldi.

HAMAS: YAPILMIŞ BİR ANLAŞMA YOK

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan düzenlediği basın toplantısında, İsrail ile 2’nci bir esir takası ve Gazze Şeridi’nde tam ateşkes konularına değindi.

İsrail ile şu ana kadar nihai olarak ateşkes ve esir takası konusunda yapılmış bir anlaşmanın olmadığının altını çizen Hamdan, bazı teklifler ve öneriler aldıklarını, Hamas olarak bunun üzerinde çalıştıklarını, Filistin halkının çıkarları göz önünde bulundurarak karar alacaklarını söyledi.

TEK ŞARTLARINI AÇIKLADILAR

Paris’teki toplantıda olası anlaşmaya ilişkin genel çerçeve taslağını Hamas’ın teslim aldığını belirten Hamdan, "İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik tüm saldırılarını durdurması ve Gazze Şeridi’ndeki tüm işgal güçlerini çekmesi esasında anlaşmaya odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anlaşma taslağı üzerinde durduklarını aktaran Hamdan, çalışmalara ilişkin "Gazze’deki halkımızın üzerinde 17 yıldır devam eden ablukanın kaldırılması, yeniden imar ve ciddi esir takası anlaşması da yer alıyor." dedi.

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