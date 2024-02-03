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Mbappe kararını verdi! İşte gideceği takım

Mbappe kararını verdi! İşte gideceği takım

PSG'deki geleceği belirsizliğini koruyan Kylian Mbappe tercihini yaptı. Mbappe, Real Madrid'e transfer olmaya karar verdi.

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PSG'de Kylian Mbappe defteri kapanıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fransız yıldız, kariyeriyle ilgili kararını verdi.

Bir süredir Real Madrid'in gündeminde olan Kylian Mbappe'nin geleceği merak konusuydu. Fransız devinin tüm girişimlerine karşın Mbappe'den ayrılık kararı çıktı.

KYLIAN MBAPPE'DEN REAL MADRID KARARI

Le Parisien'in haberine göre Mbappe, Real Madrid'e katılmaya karar verdi.

Sezon sonunda PSG'ye veda edecek olan Fransız yıldızın yeni sezondan itibaren Real Madrid forması giyeceği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde Fransız basınında çıkan haberlerde PSG'nin Kylian Mbappe'ye yıllık 100 milyon eurodan 4 senelik sözleşme teklif ettiği belirtilmişti.

MBAPPE'NİN PSG İSTATİSTİKLERİ

PSG formasıyla toplam 288 maça çıkan Mbappe 241 gol, 105 asistlik istatistik yakaladı.

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