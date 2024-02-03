Milli eskrimci Toprak Altınçekiç'ten İspanya'da gümüş madalya

La Nucia’da düzenlenen 20. Eskrim Akdeniz Şampiyonası'nda, yıldız erkekler kılıç kategorisinde piste çıkan Toprak Altınçekiç, gümüş madalya elde etti.

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İspanya'nın La Nucia kentinde başlayan 20. Eskrim Akdeniz Şampiyonası'nda başarılı karşılaşmalar sonucu adını yarı finale yazdıran Toprak Altınçekiç, bu turda da İtalyan Matteo Ottaviani’yi 15-13 yenerek finale yükseldi.

İspanyol rakibine yenilerek ikinci oldu

Altın madalya mücadelesini İspanyol sporcu Adrian Roman Blanque karşısında 15-10’luk mağlubiyetle tamamlayan milli sporcu gümüş madalya kazandı.



Öte yandan aynı organizasyona çeyrek finalde veda eden diğer ay-yıldızlı eskrimciler, flörede Alara Atmaca 5., Kıvanç Kırtay 6., epede Göksu Mert Oran 5., Elif Yalçın 7. ve kılıçta Duru Ayşe Özgönül 8. oldu.

Gençler Dünya Kupası'nda madalya kazanamadık

Bununla birlikte; Bulgaristan, Gürcistan, İsviçre, Hırvatistan ve Almanya’da düzenlenen Gençler Dünya Kupası'nda ter döken diğer ay-yıldızlı eskrimciler de bireysel mücadelesini tamamladı.

Tiflis’te genç kadınlar epede Yasemin Toktaş 22., Aleyna Ertürk 37., Ceren Cebe 43., Dila Naz Eken 105., Yağmur Yurttaş 105., Nilahsen Erten 115., Damlanur Sönmüş 119., Zülal Can 127., Berra Sonyüksek 146., Hadiye Neslipir Kaymak 154.; Basel’de genç erkekler epede Doruk Erolçevik 142., Yalgın Yeter 163., Burak Türkdil 176., Cengizhan Öner 201. ve Mert Ahmet Koç 220’nci oldu.

Zagreb’de genç erkekler flörede Alp Tuna Korkmaz 32., Tan Sezer 56., Ada Budak 88., Aras Atasoy 106., Halis Genç 109., Poyraz Ege İlman 139.; Leipzig’de genç kadınlar flörede Alisa İsbir 53., Ada Nur Kıdemli 113., Azra Arıkan 116., Beril Turhanlar 128., Ada Arıkan 135. ve Defne Uzel mücadelesini 146’ncı sırada tamamladı.

Bulgaristan Filibe’de ise genç erkekler ve kadınlar kılıçta Nil Güngör 21., Begüm Alkaya 97., Zehra Nehir Cihan 120., Nehir Yıldırım 123., Akya Göllü 129., Zehra Kerem 131., Yiğit Ayaz 47., Ateş Efe Toker 52.,Adem Doruk Küpeli 73., Arda Tanerler 78., Poyraz Kümük 88., Kerem Çağlayan 97., Uras Macit 99., Enes Talha Kalender 104., Furkan Yaman 116., Tolga Aslan 123., Efe Barış 135. ve Emir Yusuf Köşkdere 174’üncü sıranın sahibi oldu.