BIST 8.666
DOLAR 30,49
EURO 32,95
ALTIN 1.996,20
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Cengiz Ünder'den çok zor bir açıdan uzak köşeye enfes gol 2024'te ilki başardı

Cengiz Ünder'den çok zor bir açıdan uzak köşeye enfes gol 2024'te ilki başardı

Fenerbahçe zorlu Antalyaspor deplasmanında 3 puanla dönerken en kritik anda sahneye Cengiz Ünder çıktı. Zor bir açıdan çaprazdan ayak içiyle attığı gol izleyenleri büyüledi.

Abone ol

Galatasaray ile şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Fenerbahçe, rakibinin kazandığı haftada Antalyaspor'a konuk oldu.

Karşılaşmada çok fazla pozisyona giremeyen sarı lacivertli takım, mücadelenin ilk yarısında rakibi karşısında 1-0 önde soyunma odasına girerken, gol 42. dakikada Cengiz'in ayağından geldi.

Ayak içiyle uzak köşeye topu gönderen Cengiz takımını 1-0 öne geçirdi. Önü kapalı iken olduğu yerden topa müthiş falso veren futbolcu topu kalecinin çaresiz bakışları arasında ağlara gönderdi.

Cengiz Ünder bu golle Süper Lig'de ilk kez üst üste 2 maçta da gol atmayı başarırken gol sayısını 8'e çıkardı.

Öte yandan yıldız oyuncu attığı 7 golle, 2024 yılının en çok gol atan ismi oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Sultanbeyli TEM'de sahipsiz köpek zincirleme kazaya neden oldu
Sultanbeyli TEM'de sahipsiz köpek zincirleme kazaya neden oldu
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Alper Gezeravcı’nın dönüşü 1 gün daha ertelendi
Alper Gezeravcı’nın dönüşü 1 gün daha ertelendi
ETS Tur ile Erken Al, Az Öde!
ETS Tur ile Erken Al, Az Öde!
Yemen'deki Husiler: ABD ve İngiltere 5 kente saldırı düzenledi
Yemen'deki Husiler: ABD ve İngiltere 5 kente saldırı düzenledi
Gaziantep'te polis helikopteri düştü 2 pilot şehit oldu
Gaziantep'te polis helikopteri düştü 2 pilot şehit oldu
Hizbullah 24 saatte İsrail mevzilerine 7 saldırı düzenledi
Hizbullah 24 saatte İsrail mevzilerine 7 saldırı düzenledi
Hamas'tan son dakika ateşkes açıklaması! Resmen duyurdular
Hamas'tan son dakika ateşkes açıklaması! Resmen duyurdular
İBB Başkan adayı Kurum'dan Mahmutbey Kavşağı müjdesi
İBB Başkan adayı Kurum'dan Mahmutbey Kavşağı müjdesi
Milli eskrimci Toprak Altınçekiç'ten İspanya'da gümüş madalya
Milli eskrimci Toprak Altınçekiç'ten İspanya'da gümüş madalya
Mbappe kararını verdi! İşte gideceği takım
Mbappe kararını verdi! İşte gideceği takım
Osmaniye'de yolcu otobüsü tıra çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Osmaniye'de yolcu otobüsü tıra çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı