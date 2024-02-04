Cengiz Ünder'den çok zor bir açıdan uzak köşeye enfes gol 2024'te ilki başardı

Fenerbahçe zorlu Antalyaspor deplasmanında 3 puanla dönerken en kritik anda sahneye Cengiz Ünder çıktı. Zor bir açıdan çaprazdan ayak içiyle attığı gol izleyenleri büyüledi.

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Galatasaray ile şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Fenerbahçe, rakibinin kazandığı haftada Antalyaspor'a konuk oldu.

Karşılaşmada çok fazla pozisyona giremeyen sarı lacivertli takım, mücadelenin ilk yarısında rakibi karşısında 1-0 önde soyunma odasına girerken, gol 42. dakikada Cengiz'in ayağından geldi.

Ayak içiyle uzak köşeye topu gönderen Cengiz takımını 1-0 öne geçirdi. Önü kapalı iken olduğu yerden topa müthiş falso veren futbolcu topu kalecinin çaresiz bakışları arasında ağlara gönderdi.

Cengiz Ünder bu golle Süper Lig'de ilk kez üst üste 2 maçta da gol atmayı başarırken gol sayısını 8'e çıkardı.

Öte yandan yıldız oyuncu attığı 7 golle, 2024 yılının en çok gol atan ismi oldu.