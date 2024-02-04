Kırıkkale'de üzerinde uyuşturucu hap bulunduran şahıs tutuklandı

Kırıkkale'de otobüste seyahat ederken üzerinde 276 adet uyuşturucu hapla jandarmaya yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Karakeçili ilçesinde Kalankadı Mevkiinde uygulama yapan jandarma ekipleri, otobüste seyahat eden İ.K. isimli yolcunun üzerinde yaptığı aramada, 276 adet uyuşturucu hap olarak değerlendirilen sentetik ecza maddesi ele geçirdi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan İ.K., çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan tutuklanarak Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.