BIST 8.666
DOLAR 30,49
EURO 32,95
ALTIN 1.996,20
HABER /  DÜNYA

Joe Biden, Güney Carolina'daki Demokrat Parti ön seçimlerini rahat kazandı

Joe Biden, Güney Carolina'daki Demokrat Parti ön seçimlerini rahat kazandı

ABD'de başkanlık seçim yarışı Demokratların Güney Carolina'daki ön seçimleriyle sürerken, halen ABD Başkanı ve Demokrat Partinin en güçlü aday adayı olan Joe Biden bu eyalette rahat kazandı.

Abone ol

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için ön seçim takvimi işlerken, Demokrat Partinin Güney Carolina'daki ön seçimleri beklendiği gibi sonuçlandı.

Demokrat Partinin başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Biden, Güney Carolina'da oyların yüzde 96'sını alarak rahat bir galibiyet elde etti.

Biden karşısında sembolik olarak yarışan bir diğer aday adayı Marianne Williamson yüzde 2.1, Dean Phillips ise yüzde 1.7 düzeyinde oy aldı.

Demokratların bir sonraki ön seçimleri 6 Şubat'ta Nevada eyaletinde gerçekleştirilecek.

Haziran ayına kadar sürecek ön seçim takviminde Demokratlar ile Cumhuriyetçiler, bazı eyaletlerde aynı günde bazı eyaletlerde ise farklı tarihlerde ön seçimlerini yaparak başkan aday adayları arasından kimin partinin başkan adaylığına hak kazanacağını belirleyecek.

ABD'de halen Donald Trump Cumhuriyetçi Partinin, Joe Biden ise Demokrat Partinin en güçlü başkanlık aday adayı olarak öne çıkıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kırıkkale'de üzerinde uyuşturucu hap bulunduran şahıs tutuklandı
Kırıkkale'de üzerinde uyuşturucu hap bulunduran şahıs tutuklandı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Helikopter kazasında şehit olan pilotların naaşı morga kaldırıldı
Helikopter kazasında şehit olan pilotların naaşı morga kaldırıldı
ETS Tur ile Erken Al, Az Öde!
ETS Tur ile Erken Al, Az Öde!
İzmir gece yarısı sallandı! Panik yaratan deprem
İzmir gece yarısı sallandı! Panik yaratan deprem
Cumhur İttifakı'nın Sakarya ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı
Cumhur İttifakı'nın Sakarya ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı
Milli eğitimde yeni dönem müfredat değişti Bakan Yusuf Tekin'den açıklama
Milli eğitimde yeni dönem müfredat değişti Bakan Yusuf Tekin'den açıklama
Cengiz Ünder'den çok zor bir açıdan uzak köşeye enfes gol 2024'te ilki başardı
Cengiz Ünder'den çok zor bir açıdan uzak köşeye enfes gol 2024'te ilki başardı
Sultanbeyli TEM'de sahipsiz köpek zincirleme kazaya neden oldu
Sultanbeyli TEM'de sahipsiz köpek zincirleme kazaya neden oldu
Alper Gezeravcı’nın dönüşü 1 gün daha ertelendi
Alper Gezeravcı’nın dönüşü 1 gün daha ertelendi
Yemen'deki Husiler: ABD ve İngiltere 5 kente saldırı düzenledi
Yemen'deki Husiler: ABD ve İngiltere 5 kente saldırı düzenledi
Gaziantep'te polis helikopteri düştü 2 pilot şehit oldu
Gaziantep'te polis helikopteri düştü 2 pilot şehit oldu