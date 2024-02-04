BIST 8.666
DOLAR 30,49
EURO 32,95
ALTIN 1.996,20
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Meke Gölü kış mevsiminde de yabancı turistlerin uğrak yeri oluyor

Meke Gölü kış mevsiminde de yabancı turistlerin uğrak yeri oluyor

Konya’nın Karapınar ilçesinde bulunan Meke Gölü, kış mevsiminde de karavanla geziye çıkan yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Kış mevsimi olmasına rağmen karavan ile Türkiye’ye gelen turistler, Karapınar’da doğal güzellikleri geziyor, Meke Gölü’ne uğramadan gitmiyor.

Abone ol

Meke Gölü yeraltı sularının çekilmesi ve kuraklık gibi sebeplerden dolayı kurudu. Buna rağmen yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Meke Gölü, kış mevsiminde de karavanları ile seyahat eden yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Karavanları ile Fransa’dan yola çıkan ve birçok Avrupa ülkesini gezdikten sonra Türkiye’ye ulaşan Amerikalı Joseph Reincke ve Fransız eşi Amélie Vastel Reincke çifti Meke Gölü’nde mola verdi. Yürüyüş yapıp, gün batımını ve gün doğumunu izleyen turistler 2 gün boyunca burada kamp yaptı. Çift burada kendilerine ikram edilen Konya etli ekmeğinden de yedi.
Reincke çifti, 4 ay önce Fransa’dan ayrıldıklarını anlatarak, “Evliyiz ve Fransa'daki karavanımızda birlikte yaşıyoruz. Macaristan, Sırbıstan, Bulgaristan’ı gezip Türkiye’ye ulaştık. 3 aydır Türkiye'de seyahat ediyoruz. Akdeniz kıyısı boyunca güneye, Datça'ya doğru yola çıktık. Truva, Efes, Pamukkale gibi tarihi yerleri gezdik. Ayrıca Türklerle birlikte iki farklı çiftlikte çalışarak zaman geçirdik. Türk insanı çok dost canlısı ve nazikti. Kültürümüzü paylaşmanın ve Türk kültürünü öğrenmenin keyfini yaşadık. En sevdiğimiz yiyecekler çiğ köfte ve etli ekmek oldu. Meke Gölü'nde keyifli vakit geçirdik, gerçekten çok güzel. Çok güzel bir ülkeniz var ve biz ziyaret etmekten çok keyif alıyoruz. 3 hafta daha Türkiye’yi gezeceğiz. Burası çok güzel bir ülke. İnsanları çok misafirperver. Kültürel yerleri gezip insanlarla tanışıyoruz. Türkiye’nin yemekleri harika. Sıcak bir mevsimde yeniden gelmek istiyoruz. Meke Gölü’nde 2 gündür kamptayız. Çok sakin bir yer ama suyunun olmaması çok üzücü. Her şeye rağmen ilginç bir yer” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe ile ilk maçına çıkan Çağlar Söyüncü'den açıklama
Fenerbahçe ile ilk maçına çıkan Çağlar Söyüncü'den açıklama
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Joe Biden, Güney Carolina'daki Demokrat Parti ön seçimlerini rahat kazandı
Joe Biden, Güney Carolina'daki Demokrat Parti ön seçimlerini rahat kazandı
ETS Tur ile Erken Al, Az Öde!
ETS Tur ile Erken Al, Az Öde!
Kırıkkale'de üzerinde uyuşturucu hap bulunduran şahıs tutuklandı
Kırıkkale'de üzerinde uyuşturucu hap bulunduran şahıs tutuklandı
Helikopter kazasında şehit olan pilotların naaşı morga kaldırıldı
Helikopter kazasında şehit olan pilotların naaşı morga kaldırıldı
İzmir gece yarısı sallandı! Panik yaratan deprem
İzmir gece yarısı sallandı! Panik yaratan deprem
Cumhur İttifakı'nın Sakarya ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı
Cumhur İttifakı'nın Sakarya ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı
Milli eğitimde yeni dönem müfredat değişti Bakan Yusuf Tekin'den açıklama
Milli eğitimde yeni dönem müfredat değişti Bakan Yusuf Tekin'den açıklama
Cengiz Ünder'den çok zor bir açıdan uzak köşeye enfes gol 2024'te ilki başardı
Cengiz Ünder'den çok zor bir açıdan uzak köşeye enfes gol 2024'te ilki başardı
Sultanbeyli TEM'de sahipsiz köpek zincirleme kazaya neden oldu
Sultanbeyli TEM'de sahipsiz köpek zincirleme kazaya neden oldu
Alper Gezeravcı’nın dönüşü 1 gün daha ertelendi
Alper Gezeravcı’nın dönüşü 1 gün daha ertelendi