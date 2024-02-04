BIST 8.666
DOLAR 30,49
EURO 32,95
ALTIN 1.996,20
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe ile ilk maçına çıkan Çağlar Söyüncü'den açıklama

Fenerbahçe ile ilk maçına çıkan Çağlar Söyüncü'den açıklama

Antalyaspor galibiyeti sonrası konuşan Fenerbahçe'nin yeni transferi milli futbolcu Çağlar Söyüncü, "Adaptasyonu aşmak kolay değil. Ama sağ olsunlar çok yardımcı oldular. İlk maçım, ilkler her zaman özeldir." dedi.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Bitexen Antalyaspor, Fenerbahçe'yi konuk etti.

Sarı-lacivertliler deplasmanda Cengiz Ünder ve Batshuayi'nin golleri 2-0 kazanarak 3 puanı aldı.

Maça ilk 11'de başlayan Fenerbahçe'nin yerini transferi Çağlar Söyüncü maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"İLKLER HER ZAMAN GÜZELDİR"

Söyüncü şu ifadeleri kullandı:

"Adaptasyonu aşmak kolay değil. Ama sağ olsunlar çok yardımcı oldular. İlk maçım, ilkler her zaman özeldir. Galibiyetle ayrılmak çok önemliydi. Daha çok çalışarak, daha fazla katkı vereceğiz. Bu camiaya daha faydalı olmak istiyoruz. Buraya gelen taraftarlara da teşekkür ediyorum. Eksiklerim de var, daha çok çalışacağım. Herkese çok teşekkür ederim. İlk maçımdan galibiyetle ayrıldığım için takım arkadaşlarımı da kutluyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Joe Biden, Güney Carolina'daki Demokrat Parti ön seçimlerini rahat kazandı
Joe Biden, Güney Carolina'daki Demokrat Parti ön seçimlerini rahat kazandı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Kırıkkale'de üzerinde uyuşturucu hap bulunduran şahıs tutuklandı
Kırıkkale'de üzerinde uyuşturucu hap bulunduran şahıs tutuklandı
ETS Tur ile Erken Al, Az Öde!
ETS Tur ile Erken Al, Az Öde!
Helikopter kazasında şehit olan pilotların naaşı morga kaldırıldı
Helikopter kazasında şehit olan pilotların naaşı morga kaldırıldı
İzmir gece yarısı sallandı! Panik yaratan deprem
İzmir gece yarısı sallandı! Panik yaratan deprem
Cumhur İttifakı'nın Sakarya ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı
Cumhur İttifakı'nın Sakarya ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı
Milli eğitimde yeni dönem müfredat değişti Bakan Yusuf Tekin'den açıklama
Milli eğitimde yeni dönem müfredat değişti Bakan Yusuf Tekin'den açıklama
Cengiz Ünder'den çok zor bir açıdan uzak köşeye enfes gol 2024'te ilki başardı
Cengiz Ünder'den çok zor bir açıdan uzak köşeye enfes gol 2024'te ilki başardı
Sultanbeyli TEM'de sahipsiz köpek zincirleme kazaya neden oldu
Sultanbeyli TEM'de sahipsiz köpek zincirleme kazaya neden oldu
Alper Gezeravcı’nın dönüşü 1 gün daha ertelendi
Alper Gezeravcı’nın dönüşü 1 gün daha ertelendi
Yemen'deki Husiler: ABD ve İngiltere 5 kente saldırı düzenledi
Yemen'deki Husiler: ABD ve İngiltere 5 kente saldırı düzenledi