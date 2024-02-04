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Elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

Elektrik direğine çarpan otomobil sürücüsü yaralandı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

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Çan ilçesi avcılar kulübü önünde direksiyon hakimiyetini kaybeden 17 ZN 793 plakalı araç sürücüsü Rahman Demirtaş, orta refüjde bulunan elektrik direklerinden birisini yıkıp geçtikten sonra ikinci elektrik direğine çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı sürücü Rahman Demirtaş Çan Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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