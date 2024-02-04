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İki gündür kayıptı! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İki gündür kayıptı! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Konya'nın Güneysınır ilçesinde, iki gündür kayıp olan çay ocağı işletmecisinin husumetlisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

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Alınan bilgiye göre, ilçede çay ocağı işleten Yıldırım Uyan'dan (42) iki gündür haber alamayan yakınları polise haber verdi.

Uyan'ın bulunması için çalışma başlatan polis ekipleri, Uyan ile 17 Ocak'ta kavga eden Ali Osman K'yi (30) gözaltına aldı.

Sorgusunda, yeniden tartıştığı Uyan'ı döverek öldürdüğünü itiraf eden şüphelinin, cesedi ise dağlık alana gömdüğünü söylediği öğrenildi.

Yıldırım Uyan'ın cesedini arama çalışmaları sürüyor.

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