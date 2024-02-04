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Yüzeyi donan gölde atlı kızak heyecanı sürüyor

Yüzeyi donan gölde atlı kızak heyecanı sürüyor

Kars’a gelen vatandaşların yüzeyi tamamen buzla kaplı Çıldır Gölü’nde atlı kızak heyecanı devam ediyor. Doğu ve Turistik Doğu Ekspresi ve tur acenteleri aracılığıyla Kars’a gelen vatandaşların ilk uğrak yeri Çıldır Gölü oluyor. Buz tutan göl üzerinde önce yürüyüş yapan vatandaşlar, daha sonra atlı kızaklar ve kar motorlarıyla buz üzerinde heyecanlı bir geziye çıkıyor.

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Dondurucu soğuklara aldırış etmeden kar yağışı ve tipi altında atlı kızaklara binen vatandaşlar, dörtnala sürülen ve atların çektikleri kızaklarda unutulmaz bir gün yaşıyor. Doğu Ekspresi ile Kars’a geldiklerini ifade eden vatandaşlar, Hakan Karçın, “Turistik Doğu Ekspresi ile bu geziye katıldık. Daha önce duymuştuk. Ama çok güzeldi. Çıldır Gölü hakikaten doğa harikası bir yer. Buzun üzerinde atlarla gezdik, kar motoruyla gezdik” dedi.

“Bütün medeniyetlerin toplandığı bir şehir”
Turistik Doğu Ekspresi ile unutulmaz bir yolculuğun ardından Kars ulaştıklarına belirten Elif Zümrüt, “Çıldır Gölü’ne geldik muazzam bir manzara var, muazzam keyifli, herkese buraya gelmesini tavsiye ediyorum. Bütün medeniyetlerin toplandığı bir şehir, muhakkak görmelisiniz” diye konuştu.

Çıldır Gölü’nde atlı kızaklarla gönüllerince eğlenen vatandaşlar, daha sonra Çıldır Gölü’nden ayrılarak Kars’a geliyor. Kars’ta UNESCO Dünya Miras Listesi’nde bulunan Ani Ören Yeri başta olmak üzere tarihi ve kültürel yerleri rehberleri eşliğinde gezen vatandaşlar, Kars’tan ayrılıyor.

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