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Mudurnu'ya tatile gelen aile ölümden döndü!

Mudurnu'ya tatile gelen aile ölümden döndü!

Tatil için İstanbul'dan Bolu’nun Mudurnu ilçesine gelen 4 kişilik aile ölümden döndü. Buzlu yolda kayan otomobil, duvara çarptıktan sonra uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu.

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Kaza, ilçeye bağlı Büyükcami Mahallesi Hisaraltı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Mudurnu'ya gelen Mustafa Doğan idaresindeki 34 DA 7330 plakalı otomobil, buzlu yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, taş duvara çarparak durabildi. Duvara çarparak uçuruma yuvarlanmaktan kurtulan otomobil içindeki aileden yaralanan olmadı.

Tarihi mekanları gezmek için Mudurnu'ya geldiklerini ifade eden Mustafa Doğan, "Saat kulesine çıkmıştık. Navigasyon bu istikameti gösterdi. Yolun buzlu olması sebebiyle araç kaydı. Uçuruma yuvarlanmaktan son anda duvara çarparak kurtulduk" dedi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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