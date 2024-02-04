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Avrupa'da kanser vakalarının 2045'e kadar yüzde 20'den fazla artması bekleniyor

Avrupa'da kanser vakalarının 2045'e kadar yüzde 20'den fazla artması bekleniyor

Dünya Kanser Günü öncesinde yayınlanan yeni bir rapor, kanserin küresel çapta yayıldığına dikkati çekiyor.

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Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC), Avrupa'daki yeni kanser vakalarının sayısının gelecek yirmi yıl içinde yüzde 22,5 oranında artacağını tahmin ettiklerini açıkladı. Ajansa göre 2022 yılında yaklaşık 19,9 milyon kanser vakası sayısı 2045'te 30,9 milyona ulaşacak.

Kanser teşhislerinin sayısı ise 2022 ile 2045 yılları arasında küresel çapta yüzde 55 artacak. 4 Şubat Dünya Kanser Günü öncesinde açıklanan yeni tahminler, kanserin "artan yükünü" ve toplumlardaki farklı seyrini ele alma ihtiyacını vurguluyor.  Ajans, bu artışa katkıda bulunan faktörler arasında yaşlanan nüfus, tütün, alkol ve obezitenin yanı sıra hava kirliliğinin de yer aldığını belirtti.

Şu anda yaklaşık her beş kişiden biri yaşamı boyunca kansere yakalanırken, yaklaşık her dokuz erkekten biri ve her 12 kadından biri kanserden dolayı hayatını kaybediyor. Kanserden ölümlerin 2022'de tahminen 9,7 milyon kişiden 2045'te 16,6 milyon kişiye yükselmesi bekleniyor. Avrupa'da ise kansere bağlı ölümlerin sayısı yüzde 32 oranında artabilir.

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