Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor!

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

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Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü Erzurum'da, kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi.

Soğuk hava nedeniyle park halindeki araçların camları buz tuttu, yollarda buzlanma oluştu.

Kentteki bina ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluşurken, cami bahçelerindeki şadırvanlar dondu.

Kars

Kars'ta ise kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle sulak alanlar buzla kaplandı.

Bitki ve ağaçlara kırağı düşen kentte bazı araçlar soğuk havadan etkilendi. Vatandaşlar araçlarını takviye yardımıyla çalıştırabildi.

Karla beyaza bürünen merkeze bağlı Çakmak köyünde ise güzel görüntüler oluştu.

Sarıkamış ilçesinde de gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü.

Kar yağışıyla ilçe merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Karla mücadele ekipleri yollarda kar küreme ve yol genişletme çalışması gerçekleştirdi.

Dondurucu soğukların da etkisini sürdürdüğü ilçede buz sarkıtları oluştu, bitkileri kırağı çaldı.

Ardahan

Ardahan'da ise soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

Göl ve akarsuların yüzeyinin buz tuttuğu kentte, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Bazı vatandaşlar soğuktan korumak için araçlarının üzerine battaniye örttü.

Ağrı

Ağrı'da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Derelerin donduğu Taşlıçay ilçesinde de ağaçlara kırağı düştü, binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Hamur ilçesinde çocuklar kızaklarla kayarak eğlendi.

Tunceli

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde de sabaha karşı kar etkili oldu.

Yağışla ilçedeki park ve bahçeler ile cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.