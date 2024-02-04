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Elazığ’da 17 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Elazığ’da 17 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Elazığ’da kar yağışından dolayı 17 köy yolu ulaşıma kapanırken ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından Elazığ’ın ilçelerinde ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi. Kar yağışı nedeniyle Alacakaya’da 2, Baskil’de 1, Maden’de 5, Karakoçan’da 3, Palu’da 1, Sivrice’de 5 olmak üzere toplam 17 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri, 81 araç ve 99 ekip ile kapalı durumda bulunan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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