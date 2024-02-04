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Kendisi için hazırladığı mezara depremde hayatını kaybeden kızı ve torunu defnetti

Kendisi için hazırladığı mezara depremde hayatını kaybeden kızı ve torunu defnetti

Hatay’da deprem öncesinde kendisi için köyünde mezar yeri hazırlayan talihsiz kadın deprem sonrasında hazırlattığı mezara kızı ve torununu defnetti.

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Asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde acılar tazeliğini koruyor. Depremler sırasında en büyük yıkımın yaşandığı yerlerin başında Hatay geldi. Şehrin her noktası aradan geçen 1 yıla rağmen yıkım ve acıların izlerini taşıyor. Depremde kızı ve 12 yaşında ki torununu kaybeden Filiz Bekler bunlardan sadece biri. Deprem öncesinde kendisi için köyünde babasının yanında mezar yeri ayıran Bekler, şimdi kendisi için ayırdığı mezarda yatan kızı ve torununun başında gözyaşları döküyor.

“Kırık ayakla onlara gitmeye çalıştım ama başaramadım”
Depremde binalarının ağır hasar aldığını ve ayağının kırıldığını anlatan talihsiz kadın ve kızı Pelin ve torunu Derinsu’nun yanına gitmek için çok çabaladığını ama kırık ayağı nedeniyle başaramadığını belirterek “ Evlerimiz birbirine çok yakındı. Ben diğer kızlarım ile birlikte ilk sallantı da dışarıya çıktım. Ama o an aklımda sadece Pelin’im ve Derin’im vardı. Çünkü onların oturduğu bina yüksek 7 katlı bir binaydı. İnşallah kurtuldular binadan çıktılar diye dua ettim. Onlara ulaşmak çok güçtü. Her yer sallanıyordu. Yağmur ve soğuk vardı. Bir türlü onların olduğu yere gidemedim. Ayağım da kırılmıştı. Onlara yetişemedim”

“Kızlarım aralarında konuştuğunda binanın yıkıldığını anladım”
Kızının yaşadığı binaya gitmek için çok çaba sarf ettiğini ama başaramadığını anlatan Filiz Bekler “Kızlarım aralarında bir şeyler konuşuyordu bir şeyler olduğunu fark ettim. İlerleyen saatler de kızımın binasının önüne geldiğim de binası yerle bir olmuştu. Onlar yoktu enkazın altındaydı”

“Depremden iki gün sonra doğum günüydü pasta kesemedim o enkazın altındaydı”
Depremden iki gün sonra torununun doğum günü olduğunu belirten Bekler “Torunumun ayın 8’inde doğum günü vardı. Depremden iki gün sonra doğum günü olan torunuma pasta kesemedim çünkü o enkazın altındaydı. Çok uğraştılar çok çabaladılar ama maalesef gücüm yetmedi. 4. gün çocuklarımın haberini aldım” diye konuştu.

“Bu mezar benim içindi ama ben onları gömdüm”
Kızı ve torunun defnedildiği mezarı kendisi için ayırttığını belirten acılı kadın “Gördüğünüz gibi şimdi burada annesiyle kucak kucağa yatıyorlar. Bu mezar benimdi. Babam yan tarafında yatıyor. Ben hep buraya gömüleceğimi söylüyordum. Ama maalesef ben onları buraya gömdüm” dedi.

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