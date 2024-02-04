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Erciyes sömestri tatilinin son gününde ziyaretçi akınına uğradı

Erciyes sömestri tatilinin son gününde ziyaretçi akınına uğradı

Türkiye’nin kış turizminde önemli merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi, sömestr tatilinin son gününde ziyaretçi akınına uğradı.

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Kış turizminin önemli merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi, sezonun açılması ve sömestr tatili ile misafirlerini ağırlamaya başlamıştı. Tatilde kayak severler pistleri doldururken, sömestr tatilini değerlendirmek isteyen çocuklar da kayağın tadını çıkardı. Sömestr tatilinin son gününü değerlendirmek isteyen vatandaşlar ise Erciyes’e akın ederek son günde de karın tadını çıkardı.

İstanbul’dan kayak yapmaya gelen Ayşe Kalaycı, “Ben Erciyes’e İstanbul’dan geliyorum. Burası gayet güzel. Aslında benim buraya ikinci gelişim. Yeni öğreniyorum, gayet güzel ve eğitimleri de çok güzel. Herkese tavsiye ediyorum. Kayış yerleri de gayet güzel. Aslında bana Kartepe daha yakın ama buranın alanının daha güzel ve kolay olduğunu eşim söylediği için ki katılıyorum kendisine burayı tercih ediyoruz. Vatandaşlarımız da çıkıp çıkıp gelsinler” dedi.


Eşiyle birlikte İstanbul’dan gelen Emre Altıntaş da, “Ben İstanbul’dan geliyorum. Neden Erciyes dersek de pistleri çok güzel. Hem acemiler için hem profesyoneller için hem de orta seviyeler için çok iyi. Ayrıca volkanik bir dağ olduğu için ağaç yok. rahatlıkla her yönü görebiliyorsunuz. Ben 2017’den beri geliyorum. Eşime de öğrettim burası gayet güzel” ifadelerini kullandı. Ankara’dan sömestr tatilinde Erciyes’e gelen 11 yaşındaki Ekin Özlü ise “Buraya sowboard yapmak için ve tatilimi değerlendirmek için geldim. Zevk de alıyorum, güzel ve herkesin yapabileceğini düşünüyorum. Burası hafta sonları daha yoğun oluyor. Pistlerin bazı zorlukları da var ama bazı yerleri de yumuşak olduğu için gelen herkesin kayabileceklerini düşünüyorum” dedi.

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