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Elazığ’da zincirleme trafik kazası, 2 kişi yaralandı

Elazığ’da zincirleme trafik kazası, 2 kişi yaralandı

Elazığ’da midibüs, minibüs ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Yazıkonak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki 34 CGP 345 plakalı midibüs, aynı istikamette olan 23 AY 995 plakalı otomobile ardından da 23 ABK 968 plakalı minibüse çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler, kaza yerinde inceleme yaptı.

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