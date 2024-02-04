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Bitlis'te uyuşturucu operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı!

Bitlis'te uyuşturucu operasyonu: 9 şüpheli tutuklandı!

Bitlis'in Hizan ve Tatvan ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hizan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hizan ve Tatvan'da uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, 1 Şubat'ta özel harekat timlerinin de desteğiyle 10 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, bir kişi ise serbest bırakıldı.

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