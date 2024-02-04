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Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü ne kadar sürecek?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü ne kadar sürecek?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışının 6 Şubat'a ertelendiğini belirterek, hava durumunun yarın tekrar değerlendirileceğini bildirdi.

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Bakan Kacır, sosyal medya hesabından Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş sürecine ilişkin paylaşımda bulundu. SpaceX'in, Ax-3 ekibinin ISS'den ayrılışının ertelendiğine dair paylaşımını alıntılayan Kacır, şunları kaydetti:

"İnilecek bölgedeki hava durumu, astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da dahil olduğu Ax-3 ekibinin Dünya'ya dönüşü için biraz daha beklemeyi gerektiriyor. Dönüş planı, bir gün daha ertelendi. Bir sonraki ayrılma fırsatı 6 Şubat saat 17.00 (Türkiye saati). Dünya'ya varış zamanı 7 Şubat saat 02.25 (Türkiye saati). ISS'ten ayrıldıktan sonra Dünya'ya ulaşmak yaklaşık 9 saat 25 dakika sürecek. Hava durumu yarın tekrar değerlendirilecek ve dönüş planlaması için karar verilecek."

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