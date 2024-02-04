Japonya'da maraton koşmak için inşaatlarda çalışıyor

Bursa’da yaşayan 66 yaşındaki Harun Karaağaç, emekli olduktan sonra atletizme merak saldı. Tesadüfen katıldığı ilk koşusunda dereceye giren , kazanmanın verdiği mutlulukla bir çok yarışmaya katılarak başarıdan başarıya koştu. Bir program vesilesi ile Tokyo’da bir belediye başkanı tarafından 3 Mart’ta yapılacak Tokyo Maratonu için özel davet alan Harun Karaağaç, ilerleyen yaşına rağmen Tokyo’ya gidebilmek için inşaatlarda çalışıp birikim yapmaya başladı.

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Bursa’da yaşayan 66 yaşındaki Harun Karaağaç yıllar önce özel sektörden emekli oldu. Spor yapmak maksaklı katıldığı bir atletizm yarışmasında derece elde etti. Katıldığı yarışmanın ardından atletizme ilgi duymaya başlayan yurt içi ve yurt dışında birçok şehirde maraton koştu. İlerleyen yaşına rağmen haftanın 3 gününü antrenmana ayıran Karaağaç katıldığı maratonlarda başarıdan başarıya koştu. Davet edildiği bir toplantı sonrasında tanışma fırsatı bulduğu Tokyo’da bir belediye başkanı tarafından 3 mart tarihinde yapılacak “Tokyo Maraton 2024” için özel davet aldı. 38 bin kişinin katılacağı maratonda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için antrenmanlarına ağırlık veren özel davet aldığı Japonya’ya gidebilmek için inşaatlarda çalışmaya başladı. Emekli maaşı ile geçinen Karaağaç inşaat işlerinden elde ettiği parayla da Tokyo’daki maratona katılıp derece ile dönmenin hayalini kuruyor.



Yaşına aldırmadı, başarıdan başarıya koştu

Emekliliğinin ardından atletizme merak saldığını belirten Karaağaç, “2001 Yılında, 43 yaşında tesadüfen Polis Halk Koşusu’na katıldım. O yarışmada 3. oldum. Bana ‘hangi kulüptesin’ diye sordular, bende onlara hiçbir kulüpte koşmadığımı söyledim. ‘Sen hiçbir yerde koşmuyorsan, atletlik senin geninde var’ dediler. Daha sonrasında kulübe üye oldum ve koşulara başladıktan sonra iki ay içerisinde Bursa genelinde dereceler elde ettim. 3 ay sonra Türkiye genelinde ve altı ay sonra Balkanlar’da derece yapmaya başladım. Herkes derki bu yaştan sonra koşsan ne olur, koşmasan ne olur, işte ben bunu kanıtladım” ifadelerini kullandı.



Tokyo’da bir belediye başkanından özel davet aldı, derece yapmak için kolları sıvadı

Aldığı özel davetin ardından Tokyo’da koşulacak maraton için ilerleyen yaşına rağmen sıkı antrenman yapmaya başlayan Harun Karaağaç, “Merinos’ta tarihi kent toplantısının çıkışında bana Konya Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı, ‘hocam koşmaya devam ediyor musunuz’ diye sordu. ‘Evet koşmaya devam ediyorum’ dedikten sonra ‘beni nereden tanıyorsunuz’ diye sorunca, o da size ‘10 yıl önce size madalya takmıştım’ dedi. Daha sonrasında oraya Tokyo’da bir ilçenin belediye başkanı geldi. Bizi onunla tanıştırdı ve ben de başkana bir kavanoz mesir macunu hediye ettim. Bana Tokyo Maratonu’na gelin misafirimiz olun sizleri ağırlayalım dediler. Orada başkan ile tanışmam anında Tokyo Maratonu’na özel davet almış oldum, koşu 3 Mart’ta yapılacak ve şu anda oraya gitmek biraz masraflı. Ülkemizi Tokyo’da temsil edebilmek için iyi bir idman yapmam lazım, hatta bu yüzden en son düzenlenen Avrasya Maratonu’na katılamadım” diye konuştu.



“Tokyo’ya gitmek için birikim yapmaya çalışıyorum”

Tokyo’da maratona katılmak için gündelik inşaat işlerinde çalışıp para biriktirdiğini söyleyen Karaağaç, “Vücudumun dirençli olması lazım, en azından bir derece yapma şansım var şu anda ve kendime de bu konuda güveniyorum. İdmanlarımı bu programa göre ayarladım iki aydır idmanlarımı yapıyorum. Orada iyi bir derece elde edip ülkemi başarılı bir şekilde temsil edeceğime inanıyorum. Biz atletizmde en çok maddi sıkıntılar yaşıyoruz, ben şu anda bir yandan inşaatlarda çalışıp bir yandan da idmanlarımı yapıyorum. Emekli maaşı ile bu kadar idmanı yapabilmek ve oraya gitmek çok zor. Emekli olmama rağmen inşaatlarda çalışıyorum, buna mecburum. Şu anda Tokyo’ya gitmek kolay olmuyor. En azından Tokyo’ya gitmek için birikim yapmaya çalışıyorum. Sponsor bulamadığım için çalışıp, birikim yapıp o birikim ile Tokyo’ya gitmeyi hedefliyorum” dedi.



“49 yaşında hissediyorum”

Emekliliğinin ardından spor yaparak gençliğindeki zindeliğine geri döndüğünü belirten Karaağaç, “Bana kaç yaşındasın diye soruyorlar, ben de onlara ‘hissettiğim yaşımı soruyorsun yoksa esas yaşımı mı soruyorsun’ diyorum. Şu anda ben kendimi 49 yaşında hissediyorum. Çalışırken gençler benimle harç karıştırırken dayanamıyorlar, güç yok kollarında. Haftada 3 gün idman yapıyorum 1 saat açma, germe, arttırma yani bu iş sadece normal koşmakla olmuyor. Nefeste çok iyimdir mesela ben yarışlarda hiçbir şekilde nefes sıkıntısı yaşamam. Sadece biraz ayaklarda sorun yaşıyorum o da yeterli beslenemediğimizden ve yeterli vitamini alamadığımızdan kaynaklı bir durum” şeklinde konuştu.