Merkez Bankası'nda sürpriz atama! Ekonomide 'U' dönüşü olacak mı?

Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası Başkanlığı görevinden istifa etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise bu kararın tamamen şahsi olduğunu vurguladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Merkez Bankası'nın yeni başkanı Dr. Fatih Karahan olurken piyasaların nasıl bir tepki vereceği merak ediliyor.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden affını isteyerek istifa etti. Cumhuriyet'ten Remzi Akkök'ün haberine göre istifa kararı sonrası ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaye Erkan'ın kararının tamamen şahsi olduğunu vurguladı.

Bakan Şimşek, istifaya ilişkin biri Türkçe diğeri ingilizce olmak üzere iki açıklama paylaştı.

Türkçe açıklamasında, "Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum" ifadelerini kullanan Şimşek, İngilizce olarak yaptığı açıklamada ise "Olağanüstü bilgi birikimi ve uzmanlığa sahip, saygın bir makroekonomist olan yeni başkan, benim tavsiyem doğrultusunda atanacak" diye belirtmesi dikkat çekti.

En kısa süre başkanlık yapan ikinci isim oldu

Böylelikle Hafize Gaye Erkan, eski TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın ardından en kısa süre başkanlık yapan ikinci isim olarak kayıtlara geçti.

Merkez Bankası için boşalan başkanlık koltuğuna atanacak ismin ise Para Politikası Kurulu (PPK) üyelerinden biri olması öngörülüyordu. PPK'de yer alan Osman Cevdet Akçay, Elif Haykır Hobikoğlu, Yaşar Fatih Karahan, Hatice Karahan ve Fatma Özkul isimleri arasında en çok öne çıkan isim Osman Cevdet Akçay oldu.

Ancak aynı gün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Merkez Bankası Başkanlığı görevine Başkan Yardımcısı Dr. Fatih Karahan atandı.

Piyasaları neler bekliyor?

Piyasalarda ise hem Hafize Gaye Erkan istifası ve hem de Fatih Karahan'ın atanma kararı ile para politikasının nasıl şekilleneceği merak ediliyor. Özellikle haftanın ilk işlem gününde piyasaların nasıl tepki vereceği yakından takip edilecek.

Ekonomist ve Sagam Strateji Danışmanlık Kurucusu Murat Sağman da Merkez Bankası'nda yaşanan başkanlık değişikliğini değerlendirdi.

Değişimin Mehmet Şimşek önderliğinde olduğunun altını çizen Murat Sağman, istifa kararına ilişkin "Merkez bankalarının ve başkanlarının kredibilitesi büyük önem taşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nda bir güven eksilmesi olabilme ihtimaline karşın böyle bir karar alındığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Ekonomist Murat Sağman, Merkez Bankası'nda yaşanan bu sürpriz değişimin piyasalara etkisine dair "Merkez Bankası'nda başkanlık değişimi sonrası kısa vadede piyasalarda bir olumsuzluk beklenmiyor. Çünkü başkan değişikliğinin politika değişikliğine neden olmayacağı görülüyor. Fatih Karahan'ın atanması aynı politikanın devamı gibi olacaktır. Bu yüzden piyasalara etkisinin çok olmayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Fatih Karahan atamasının geçmişteki kararlardan farklı olduğunu vurgulayan Sağman, şunları kaydetti:

"Bu atama kararı geçmişte yaşanan Naci Ağbal'ın yerine Şahap Kavcıoğlu'nun getirilmesi gibi değil. Fatih Karahan, Merkez Bankası'nın kadrosunda bulunan biriyken Kavcıoğlu ise piyasa tarafından hiç tanınmayan bir isimdi. O dönem Şahap Kavcıoğlu, tamamen 'U' dönüşü olarak algılanacak farklı düşünceler ile göreve getirildi. Göreve gelen yeni başkan ise liyakatli birisi ve ortodoks politikaların aynı şekilde devam etmesi bekleniyor. O yüzden bu karar, piyasalara olumsuz etki yaratacak ekonomi politikalarında bir 'U' dönüşü olarak gözükmüyor."