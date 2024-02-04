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Polisten kaçan alkollü sürücü tıra çarptı

Polisten kaçan alkollü sürücü tıra çarptı

Eskişehir’de polis ekiplerinin ‘Dur’ ihtarına uymayarak alkollü sürücü, kovalamaca esnasında park halindeki tıra çarpınca yakalandı.

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Bugün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kent merkezinde yapılan denetimler esnasında ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçan otomobil ile polis arasında kovalamaca başladı.

Kontrol noktasından kaçan 26 SR 421 plakalı otomobilin Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir tıra çarpmasıyla son bulan kovalamacada, araç sürücüsü A.T. gözaltına alındı.

Meydana gelen kazada park halindeki tırın yakıt deposunda hasar meydana gelirken polisten kaçan aracın sürücüsü A.T.’nin 2.00 promil alkollü olduğu öğrenildi.

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