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Beşiktaşlı Omar Colley hastalandı! Trabzonspor maçında yok

Beşiktaşlı Omar Colley hastalandı! Trabzonspor maçında yok

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bugün Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta Gambiyalı futbolcu Omar Colley, rahatsızlığı nedeniyle müsabakada forma giyemeyecek.

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Siyah-beyazlı kulüpten 31 yaşındaki stoperin sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuz Omar Colley, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle futbol takımımızın bugün oynayacağı Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacaktır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

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