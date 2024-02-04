BIST 8.666
DOLAR 30,49
EURO 32,95
ALTIN 1.996,20
HABER /  SPOR

Eski Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şadi Toker, hayatını kaybetti

Eski Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şadi Toker, hayatını kaybetti

Türkiye Tenis Federasyonunun 1997-2000 yılları arasında başkanlığını yapan Şadi Toker, hayatını kaybetti.

Abone ol

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, "Türkiye Tenis Federasyonuna 1997-2000 yılları arasında başkanlık yapan Şadi Toker'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Merhumun cenazesi yarın Ankara Kocatepe Camisi'nde kılınacak öğle namazı sonrası Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecektir." ifadeleri kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Valizinde 26 binden fazla sentetik ecza hap ele geçirildi!
Valizinde 26 binden fazla sentetik ecza hap ele geçirildi!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Kromozom bozukluğunu genetik testlerle teşhis etmek mümkün
Kromozom bozukluğunu genetik testlerle teşhis etmek mümkün
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı! Otoyollarda gişesiz, bariyersiz ulaşıma geçiliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı! Otoyollarda gişesiz, bariyersiz ulaşıma geçiliyor
Anadolu'nun binlerce yıllık geçmişine ışık tutuyor
Anadolu'nun binlerce yıllık geçmişine ışık tutuyor
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Polisten kaçan alkollü sürücü tıra çarptı
Polisten kaçan alkollü sürücü tıra çarptı
Kudüs'te iki fanatik Yahudi Başranip Schanabel'e tükürdü
Kudüs'te iki fanatik Yahudi Başranip Schanabel'e tükürdü
Skolyozun belirlenmesinde ailelere büyük görev düşüyor
Skolyozun belirlenmesinde ailelere büyük görev düşüyor
Elazığ’da ruhsatsız silahlar ele geçirildi
Elazığ’da ruhsatsız silahlar ele geçirildi
Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü ne kadar sürecek?
Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüşü ne kadar sürecek?
Merkez Bankası'nda sürpriz atama! Ekonomide 'U' dönüşü olacak mı?
Merkez Bankası'nda sürpriz atama! Ekonomide 'U' dönüşü olacak mı?