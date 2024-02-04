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Asrın felaketinin 1. yılında pedal çevirdiler!

Asrın felaketinin 1. yılında pedal çevirdiler!

İzmir’de 110 bisikletli, 6 Şubat depreminin 1. yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlar için pedal çevirdi.

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6 Şubat’ta 11 ilde yıkıma sebep olan ve binlerce insanın yaşamını yitirdiği Kahramanmaraş merkezli depremin birinci yılında, depremde hayatını kaybeden vatandaşları anmak için İzmir’de 110 bisikletli pedal çevirdi. Karşıyaka Atatürk Annesi ve Kadın Hakları heykeli önünde toplanan ve aralarında daha önce deprem bölgesine giderek yardım faaliyetlerinde bulunan bisikletlilerin de olduğu grup, polis ekipleri eşliğinde Alsancak’a doğru yola çıktı.

Bisidestek grubu adına konuşan Mustafa Karakuş, gönüllü ekiplerin deprem zamanı bisikletler ile bölgeye yardım götürdüğünü belirterek, “Bugün Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yıl dönümü. Biz geçen sene bu depremde bisikletli gönüllü ekibimiz olarak yer almıştık. Hatay Defne'deki vatandaşların yanında olduk. Bisikletlerimizle destek götürdük. Bugün de bir anma sürüşü yapacağız. Amacımız depremin farkındalığını tekrar gündeme getirmek, yardımlaşmayı ve farkındalığı artırmak. Hatay'dan da arkadaşlarımız geldi. Oradaki deprem bölgesinde arkadaşlarımız var. Onlar da deprem bölgesinden son bilgileri bizimle paylaşacaklar. Gönüllü ekibimiz bisikletler ile depremde, pandemide ve diğer doğal afetlerde insanlara yardım ettiler. Tıbbi malzeme, ilaç, bebek maması, kan tahlili gibi hafif ama hızlı taşınması gereken malzemeleri bir yerden bir yere götürerek bu hizmeti yaptılar” ifadelerini kullandı.

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