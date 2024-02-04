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HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu seçimi bilen Hilmi Daşdemir son İstanbul anketini açıkladı

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu arasında müthiş bir çekişme yaşanıyor. Son seçimi bilen OPTİMAR'ın anketinde ikili arasında yarım puan fark çıktı.

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31 Mart yerel seçimlerinde gözlerin çevrildiği İstanbul'u kimin kazanacağı merak konusu oldu. 

14-28 Mayıs seçimlerini bilen sayılı araştırma şirketlerinden biri olan OPTİMAR son İstanbul anket sonuçlarını OPTİMAR'ın sahibi Hilmi Daşdemir, Youtube kanalında paylaştı.

Son İstanbul anketi

Buna göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum yüzde 45.5 alırken, CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 46 oy alıyor. 

"Çanlar İmamoğlu'nun gideceği yönünde çalıyor"

Sonuçları değerlendiren Daşdemir, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kararsızlar azalacaktır. Başa baş bir seçim yarışı İstanbul'u bekliyor.  Yine mahkemede mi biter onu bilemeyiz ama çanlar Ekrem İmamoğlu'nun gideceği yönünde çalıyor.  'Tik tak tik tak Ekrem İmamoğlu'nun günü zamanı sayılı' diye bizi heyecanla bekletiyor. İmamoğlu'nu sevdiğim birisi değil ama araştırmalarımda da duygularıma yer yok. Araştırmalarımda rakamlar benim namusum. Durduğum yer Türkiye merkezli, dünyayı da Türkiye merkezli okuyan Müslüman bir Türk araştırmacıyım. Bununla da şeref ve gurur duyuyorum. 2014'ten beri en isabetli araştırmalar yapan ekibin başı olarak kendimle ve OPTİMAR ile gurur duyuyorum.

"Seçimler çantada keklik değil"

Murat Kurum arayı kapatıyor yakında yaptığımız araştırmalarda öne geçecek ama ne İstanbul ne Ankara için bu yarış çantada keklik değil. Başa baş kıyasıya bir yarış olacak."

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