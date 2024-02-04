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Kuaförde sahte plaka basan şüpheli yakalandı

Kuaförde sahte plaka basan şüpheli yakalandı

İstanbul Kağıthane'de sahte plaka bastığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına aldı.

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Gürsel Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kuaförde sahte plaka basımı yapıldığının belirlenmesi üzerine harekete geçen ekipler, operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheli E.K'yi gözaltına alan ekipler, burada yaptıkları aramada 1 soğuk pres makinesi, 1 plaka boyama makinesi, 6 plaka basım kalıbı, 31 satışa hazır plaka, 284 harf basım kalıbı, 212 sayı basım kalıbı, 277 boş plaka ile 198 plaka etiketi ele geçirildi.

Söz konusu iş yeri zabıta görevlilerince mühürlenirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, serbest bırakıldı.

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