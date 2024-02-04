Çocuğa cinsel istismardan 36 yıl hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı

Balıkesir'de 12 yaşından küçük çocuğa "nitelikli cinsel istismar" suçundan 36 yıl hapis cezasına çarptırılan şahıs, Muğla’da yakalanarak cezaevine teslim edildi.Abone ol
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Muğla İlamat İnfaz Büro ekipleri, "12 yaşını doldurmamış çocuğa nitelikli cinsel istismar" suçundan hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fatih G.'nin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Polis ekipleri tarafından geçtiğimiz gün Muğla’da saklandığı ikamette yakalanan Fatih G., Balıkesir Kepsut L Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.