BIST 8.666
DOLAR 30,49
EURO 32,95
ALTIN 1.996,20
HABER /  GÜNCEL

Çocuğa cinsel istismardan 36 yıl hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı

Çocuğa cinsel istismardan 36 yıl hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı

Balıkesir'de 12 yaşından küçük çocuğa "nitelikli cinsel istismar" suçundan 36 yıl hapis cezasına çarptırılan şahıs, Muğla’da yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Abone ol

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Muğla İlamat İnfaz Büro ekipleri, "12 yaşını doldurmamış çocuğa nitelikli cinsel istismar" suçundan hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fatih G.'nin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Polis ekipleri tarafından geçtiğimiz gün Muğla’da saklandığı ikamette yakalanan Fatih G., Balıkesir Kepsut L Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan ilk açıklama! Dikkat çeken enflasyon vurgusu
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan ilk açıklama! Dikkat çeken enflasyon vurgusu
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Kahramanmaraşlı dondurmacılar, depreme rağmen üretim ve ihracatı artırdı
Kahramanmaraşlı dondurmacılar, depreme rağmen üretim ve ihracatı artırdı
Afet bölgesinde kura çekimleri gerçekleştirilecek! 75 bin 364 konutun dağılımı illere göre belli oldu!
Afet bölgesinde kura çekimleri gerçekleştirilecek! 75 bin 364 konutun dağılımı illere göre belli oldu!
Beşiktaş ve Trabzonspor, 138. kez kozlarını paylaşacak!
Beşiktaş ve Trabzonspor, 138. kez kozlarını paylaşacak!
DEM Parti İstanbul için kararını verdi!
DEM Parti İstanbul için kararını verdi!
3 ilde 50 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor!
3 ilde 50 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem şehirlerimizi ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem şehirlerimizi ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz
Kuaförde sahte plaka basan şüpheli yakalandı
Kuaförde sahte plaka basan şüpheli yakalandı
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Enkaz altında kalan anne çocuklarını emzirerek hayatta tuttu! "Ağzında moloz parçası onu kemiriyor"
Enkaz altında kalan anne çocuklarını emzirerek hayatta tuttu! "Ağzında moloz parçası onu kemiriyor"
Zonguldak'ta 17 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
Zonguldak'ta 17 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi